Kahramanmaraş'ta kumarbazlara gece baskını

Alınan bilgilere göre; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi üzerinde bir ikamete kumar oynandığı bilgisini alan asayiş ekipleri, gece yarısı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evi oyun salonuna çeviren biri uyuşturucudan aranan 6 kumarbaz yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'nin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Yakalanan kumarbazlara yasa dışı kumar oynamak ve korona virüs (Covid-19) salgını kanunu ihlalden toplamda 22 bin 575 TL para cezası uygulandı.

Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, yer sağlayıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muhammet Özer

