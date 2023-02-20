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Kahramanmaraş'ta mezar yerlerini kaybetmek istemeyen aileler iz bırakıyor

Kahramanmaraş'ta mezar yerlerini kaybetmek istemeyen aileler iz bırakıyor
Kahramanmaraş'ta mezar yerlerini kaybetmek istemeyen aileler iz bırakıyor

Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’nda yakınlarını kaybeden aileler mezar yerlerini bulmak için iz bırakıyor. Bazı aileler ağaçları işaretlerken bazıları ise bir eşyasını bırakıyor. Kabir tahtaları yazıları silinmesin diye naylon ile kaplanıyor.

Kahramanmaraş'ta mezar yerlerini kaybetmek istemeyen aileler iz bırakıyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan İlçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerde binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler şehir merkezine yakın bir noktada bulunan Kapıçam Mezarlığına götürülüyor. Yıkanıp kefenlenen cenazeler namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor.

Mezar başlarına isimleri yazılmış ve numaralandırılmış kabir tahtaları koyuluyor. Kabir tahtaları üzerinde yazan yazıların silinmesi ihtimaline karşı cenaze yakınları mezar yerlerini işaretliyor. Bazı vatandaşlar mezar yerinin yakınında bulunan ağaçlara işaret bırakırken bazıları ise mezar başlarına eşyalarını bırakıyor. Kabir tahtalarındaki yazılar silinmesin diye naylon ile koruma altına alınıyor.

Depremde oğlu, eşi ve kardeşini kaybeden Furkan Buldu, “Dışarı çıktığımda ev yıkılıyordu. Geriye koştum ama yıkılmıştı. 5'inci gün ulaşabildik. İlk günlerde kimse yoktu. Oğlum, eşim ve kardeşim vardı. İlk gün kalabalıktı mezarların başlarına tülbent bağlamışlar. Belli olsun diye” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba

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