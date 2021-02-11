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Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs yayılıyor

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs yayılıyor
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs yayılıyor

Kahramanmaraş’ta 4 kişide görülen mutasyonlu virüs nedeniyle 550 haneli mahalle karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ta, İngiltere'den Pazarcık ilçesi Karahöyük Mahallesi'ndeki babalarının taziyesine gelen 2 ailenin mutasyonlu virüsü mahalleye bulaştırmasının ardından, komşu mahalleden taziyeye gelen Dulkadiroğlu ilçesi Maksutuşağı Mahallesi sakinleri de virüsü mahallelerine taşıdı. Şimdi de Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük Mahallesi'nde mutasyonlu virüs görüldü.

550 hanelik mahalle, Göksun Kaymakamlığı tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışlar jandarma tarafından tutulan mahallede 30 pozitif vakanın yanı sıra, 54 temaslı hasta yer alıyor. Mahallede 4 kişide mutasyonlu virüs tespit edilirken, mutasyonun yurt dışı kaynaklı olduğu öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ise mahalleyi sıkı denetim altında tutuyor.

Halil Ulubey
 

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