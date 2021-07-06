Kahramanmaraş'ta nargile tütünü operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri, sokak çalışmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde Yusuflar Mahallesi'nde nargile tütünü imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bir ikamete baskın düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramada, 65 kilogram paketlenmeye hazır hale getirilmiş pişirim ve aromalandırması yapılmış nargile tütünü, değişik markalarda paketlere basılmış 24 paket kaçak nargile tütünü, 1 adet paketlemede kullanılan ısıtma makinası, 3 kutu nargile esansı, 515 adet adet değişik markalara ait nargile tütünü ambalaj paketi, 10 kilogram nargile tütünü imalatında kullanılan yaprak (deli) tütün, 1 kutu gıda boyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.