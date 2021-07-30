Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Kahramanmaraş Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin karar aldı.

Alınan kararda, “Meteoroloji müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek 30 Temmuz 2021 tarihi ile 31 Ağustos 2021 tarihlerine kadar geçici olarak ormanlık alanlarda yaşanabilecek orman yangınlarına karşı 5442 sayılı il idare kanununun 11'inci maddesi c fıkrası gereğince, kaymakamlıklarca belirlenen ve haritalandırılan mutat vasıtalarla en geniş şekilde belirlenen tescilli piknik yerleri ve mesire alanları hariç, mangal semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetleri ve avcı çobanların ateş yakmasını önlemesi için kontrollerin yapılmasına ve alınan karara göre idari yaptırımların kaymakamlıklarca uygulanması kararı alındı" denildi.

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