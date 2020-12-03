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Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı! 1 polis şehit

Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı! 1 polis şehit
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı! 1 polis şehit

Kahramanmaraş'ta aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 1 polis şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Güvenlik kamerasına yakalanan kaçan şahsın yakalanması için operasyon devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı! 1 polis şehit - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Antalya'da aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun bir şahsın İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu, bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşan ekipler, şahsın eşkaline uygun kişinin bir otelde kaldığı bilgisi ile 3. katta bulunan otel odasına cinayet ekipleri çıktığında, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açan şahıs, 1'i ağır 2 polis memuru silahla yaraladı.

 Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi otelde yakalamak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Şahsın kaldığı otele gelen polisler, aranan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda arkadaşı ile birlikte yaralanan polis memuru Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.

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