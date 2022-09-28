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Kahramanmaraş'ta polise bıçaklı saldırı, 1 polis yaralandı

Kahramanmaraş'ta polise bıçaklı saldırı, 1 polis yaralandı
Kahramanmaraş'ta polise bıçaklı saldırı, 1 polis yaralandı

Kahramanmaraş’ta olay yerinde şahıslara müdahalede bulunan bir polis memuru bıçakla yaralandı.

Kahramanmaraş’ta polise bıçaklı saldırı, 1 polis yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Onikişubat ilçesi, Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir binada çıkan olaya müdahale için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polis memurlarından A.B, olay yerindeyken A.Y. tarafından sırtından bıçaklandı.

Bıçakla yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

Halil Ulubey
 

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