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Kahramanmaraş'ta sigaraya korona yasağı

Kahramanmaraş'ta sigaraya korona yasağı
Kahramanmaraş'ta sigaraya korona yasağı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında, meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan yeni karara göre, salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park, kamunun ortak kullandığı alanlar ve benzeri yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

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