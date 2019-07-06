Kahramanmaraş'ta şiir sokağı

Kahramanmaraş'ta bir şair tarafından oluşturulan şiir sokağı, edebiyat ve şiir severlerin beğenisine sunuldu. Dulkadiroğlu ilçesindeki parkta oluşturulan şiir sokağında karton kağıtlara yazılı 70 adet şiir asıldı. Şiir sokağından geçen insanlar birbirinden farklı yazılı şiirleri okuma fırsatı da buldu. İnsanların okuma ve yazmalarına teşvik amaçlı oluşturulan sokak 4'üncü kez açıldı.

Meraklıların şiiri sanal ortam yerine kağıda yazmalarını isteyen Narince Şiir Sergisi kurucusu şair Narin Demirci, “Benim amacım, insanların şiire dokunmasını sağlamak. Sosyal medyada insanlar şiir paylaşıyor ama şiiri hissetsinler ve o kağıda dokunsunlar istedim. Klavyelerden uzaklaşıp kitabı eline almalarını istedim. Şiire dokunmalarını istedim. 4'üncüsünü gerçekleştirdim ve amacım insana dokunmaktı.

Ortalama 70 kartona şiir ekledim ve onları bu alana astım. Şiir yazmaya gayret etmesinler, yani şiir gibi hissetsinler. Eline kalemi alıp şiir yazan insanlar var ama ben onlara şair demiyorum, bazılarına tabi. Ben şiire meraklı olan insanlara o duyguyu hissetmelerini istiyorum. Ayrıca bu alan 2 gün açık kalacak” diye konuştu.

Halil Koyun



