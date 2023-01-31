Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ağır, 4 yaralı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu ile Kuzey Çevre Yolu bağlantı noktasında meydana geldi. iddiaya göre, yolda bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayanların olayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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