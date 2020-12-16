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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir kişi, 203 adet tarihi sikke ve 21 adet tarihi obje ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada, şüpheli iki kişinin bulunduğu Dulkadiroğluu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bir iş hanına operasyon düzenlendi. Şüphelilerden A.A.'nın (40) üzerinde eski dönem medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 203 adet sikke, çeşitli ebatlarda ve figürlerde 21 adet obje ele geçirildi.
A.A. gözaltına alınırken, materyaller emniyette sergilendi. Tarihi eserlerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Halil Ulubey
 

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