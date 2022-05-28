Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

Yapılan çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri 700 bin lira ve ziynet eşyalarını kurtardı. Olay sonrası yakalanan A.E ve A.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bir diğer telefon dolandırıcılığı ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 75 yaşındaki H.K'yi dolandırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla M.G. ve S.S.Ç yakalandı.

Olayda, 150 bin lira ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.

Şüpheli S.S.Ç çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Halil Ulubey

