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Kahramanmaraş'ta ticari araç şarampole düştü: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta ticari araç şarampole düştü: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta ticari araç şarampole düştü: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta şarampole düşen ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Andırın karayolu Kürtül mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 HJ 611 plakalı hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halil Ulubey
 

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