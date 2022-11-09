Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi Türkoğlu-Narlı karayolu üzerinde meydana geldi. A.A. (44) idaresindeki 06 KTV 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Halil Ulubey

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