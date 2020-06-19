İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi. Ömer D. idaresindeki 52 RC 750 plakalı otomobil, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine seyir halindeyken 34 BPY 146 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil etrafa savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan yaralılardan V.K., Z.D., F.K., Ö.D., Z.D., Z.D., T.T., O.N. sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen iki otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi. Kısa süreli kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Halil Ulubey
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.