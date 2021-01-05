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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun ilçesi Kanlıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, seyir halindeyken Selçuk Çalık (22) idaresindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan Sibel (20), Leyla (51), İbrahim (65) ve Zeynep Çalık (20), Nejla (41), Raziye (11) ve Cuma Kıraç (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada durumu ağır olan İbrahim Çalık ise, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Halil Ulubey

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