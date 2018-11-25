Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıcısı bir kişiden 1,34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa uyuşturucu sattığı ileri sürülen Galip C.'nin evinde yapılan operasyonda 2,48 gram metamfetamin ile 0,67 gram esrar ele geçirildi. Galip C. gözaltına alındı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri de, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda Cuma Ö., Mehmet Furkan O. ve Ümit C.'yi yakaladı. Şüpheli Mehmet Furkan O.'nun üzerinden 1.24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli Cuma Ö.'nün aracında ve evinde yapılan aramada 14 parça halinde satışa hazır toplam 18.86 gram esrar ele geçirildi. Cuma Ö. gözaltına alınırken, diğer şahıslara uyuşturucu kullanmak kapsamında adli işlem yapıldı.