Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durduruldu. Detektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, patates cipsi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan K.(27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muhammet Özer