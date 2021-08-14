Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Aynı uçağın daha önce Adana Aladağ yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı: "Düşen uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk personel bulunuyordu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “14 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.10'da Türkiye'nin Adana kentinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale eden BE-200 yangın söndürme uçağı görevini tamamladıktan sonra düştü. Kazanın nedenlerini tespit etmek için Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet kaza bölgesine gönderildi” denildi.