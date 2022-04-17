İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı

Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı
Kahramanmaraş'ta yüklü miktarda captagon hap yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis çevirme noktasından kaçan bir araç, 10 dakikalık kovalamacının ardından önüne çıkan bir polis arabasına çarparak durdu. Aracın içinde zulalanmış yüklü miktarda captagon hap yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Adana-Kahramanmaraş çevirme noktasında gelen 06 GE 9422 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu D.E. 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacının ardından Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Dr. Mustafabey Bulvarı üzerinde, polis ekip arabasının önüne çıkması ile araç kaza yaptı. Aracın sürücüsü yabancı uyruklu D.E., kısa süreli kovalamacının ardından kıskıvrak yakalandı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre aracın bazı yerlerine gizlenmiş, yüklü miktarda captagon hap ele geçirildi. Araç çekici ile incelenmek üzere otoparka çekilinken, yaralı polis memuru Gökhan Adıgüzel ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun hafif yaralı olduğu öğrenilirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Kılınç
 

İLGİLİ HABER
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bin 827 uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bin 827 uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
İLGİLİ HABER
Şişlide dev uyuşturucu operasyonu! Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu!
İLGİLİ HABER
Malatyada araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı Malatya’da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
İLGİLİ HABER
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: 'Oğlumu bu illetten kurtarın'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.