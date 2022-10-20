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Kahramanmaraş'taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş'taki deprem anı kameralarda
Kahramanmaraş'taki deprem anı kameralarda

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'taki deprem anı kameralarda - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem anı Kahramanmaraş şehir merkezinde de hissedildi. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemlerine (KGYS) yansıyan görüntülerde kameranın kısas süreli titrediği kayda geçti.

Bir markette kaydedilen görüntüde ise vatandaşların depremi hissetmediği gözlemlendi. Deprem anı bir berber dükkanında ise kısa süreli hissedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramanmaraş Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Halil Ulubey
 

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