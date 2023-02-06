Kahramanmaraş'taki deprem birçok şehirde hasara neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay'da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi. Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş'ta da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremde Osmaniye'de de bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem de Osmaniye'de de ilk bilgilere göre bir bina yıkıldı, birçok yapıda hasar meydana geldi.

Deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi.

Elazığlılar geceyi dışarıda ateş yakarak geçiriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremden etkilenenler, evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Siirt'te hissedilen şiddetli deprem vatandaşı sokaklara döktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi.

Merkez Üssü Pazarcık olan İlçede 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikteolurken, depremin etkisi Siirt'te hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar boş alanlara ve sokaklara indi.

Malatya'da çok sayıda bina çöktü, enkazda aramalar sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.

Deprem Erzincan'da da hissedildi

Bu gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Erzincan'da da hissedildi, vatandaşlar deprem sonrası kendini dışarı atarak akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Elazığ'da 9 katlı binanın duvarları yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi. Depremde Elazığ'da 9 katlı bir binanın giriş kısmının duvarları yıkıldı. Binada yaşayan vatandaşlar, ekipler tarafından tahliye edilerek toplanma alanlarına götürüldü.

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