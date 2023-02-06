İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'taki deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi

Kahramanmaraş'taki deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi
Kahramanmaraş'taki deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş’ta da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Kahramanmaraş depreminden dolayı bölge halkı kar yağışına aldırış etmeden kendilerini dışları attı.
Can havliyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar kimisi araçlarına kimisi petrollere sığındı. Sabaha karşı meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmayıp Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il genelinde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi.

Ailesi birlikte kar yağışına aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar depremi çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini söylediler. Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı camilerde selalar okunmaya başladı.

Vahit Olcay - Mücahit Tarlan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.