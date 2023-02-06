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Kahramanmaraş'taki depremde Osmaniye'de de bina yıkıldı

Kahramanmaraş'taki depremde Osmaniye'de de bina yıkıldı
Kahramanmaraş'taki depremde Osmaniye'de de bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem de Osmaniye'de de ilk bilgilere göre bir bina yıkıldı, bir çok yapıda hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.
Deprem nedeniyle Osmaniye'de bir sitede bulunan bina yıkıldı. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Panik havasının devam ettiği kentte başka bir binanın daha yıkılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Müslüm Balko

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