İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahreden kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’ının Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolu Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ümit S. idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Ümit S. ile birlikte araçta bulunan Abdusselam S., Eyyüp Ensar Ç. ve Muhammed S. yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Muhammed S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mevlüt Bayraktar
 

İLGİLİ HABER
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
İLGİLİ HABER
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Elazığda trafik kazası: 4 yaralı Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.