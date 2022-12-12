Kahta'da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kahta'daki bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda F.Y., S.U , R.K ve S,T. isimli şahıslar ve yanlarında bulundurdukları 1.68 gram metanfetamin ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı.
Hüseyin Türkoğlu
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.