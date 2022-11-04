Kahta'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ticaretine yönelik ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.G., M,Ç. ve Z.M., isimli şahıslar gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., M,Ç ve Z.M. isimli zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hüseyin Türkoğlu

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