Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Asil' buldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve günlük olarak kiralanan bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de yer aldığı aramalarda, kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Y. adlı bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi

