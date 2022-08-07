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Kahvede çay içerken kurşunların hedefi oldu

Kahvede çay içerken kurşunların hedefi oldu
Kahvede çay içerken kurşunların hedefi oldu

Edirne'de husumetlisine kurşun yağdıran şahsın silahından çıkan kurşunlar, o sırada köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti.

Kahvede çay içerken kurşunların hedefi oldu - Tıkla İzle

İddialara göre, Lalapaşa ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi kahvehanelerin bulunduğu meydanda karşılaştı. Şahıslardan biri yanında bulunan silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar ise, husumetliye değil kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti. Bacağından yaralanan Rıfat Gür, olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne kent merkezinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gür'ün tedavisi devam ederken, olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa

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