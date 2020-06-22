Kahvehanede başlayan silahlı çatışma, hastane bahçesine kadar devam etti

Edinilen bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesindeki bir kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre kahvehanede karşılaşan K. ailesi ile G. ailesi tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesinin ardından silahlar çekildi. Ailelerden Hakan K. (36), Gazi K. (47), Yalçın K. (44) ve yanlarındaki arkadaşları Ağa O. (46) husumetlileri Selami G. (46), Tevfik G. (24), Bişar G. (38), Muhammed G. (12), Metin G. (36), Mehmet Nuri G. (46) ve İlhami A.'ya (40) ateş açtı.

“Kahvehaneden sonra hastanede çatıştılar”

Çatışmanın ardından ağır yaralılar Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra ise çatışma hastanede de devam etti. Husumetli aileler hastane bahçesinde de birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmanın ardından K. ailesinin yanında bulunan Ağa O. olay yerinde hayatını kaybederken Selami G., Tevfik G., Bişar G., Muhammed G., Metin G. ve Yalçın K. yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sefa Tetik - Şahap Gürler - Çağrı Korkmaz

