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Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açan şahıs 2 kişiyi yaraladı.

Kahvehanede husumetlisine tüfekle ateş açtı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle gelen A.T. isimli şahıs, kahvehanede oturan alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Y.Ş.'ye ateş etti. Y.Ş. ve kahvehanede bulunan S.Y. vücutlarına isabet eden isabet eden saçmalar sebebiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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