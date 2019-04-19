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Kahvehaneye dalan kamyonun şoförü tutuklandı

Kahvehaneye dalan kamyonun şoförü tutuklandı
Kahvehaneye dalan kamyonun şoförü tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kullandığı kamyonun frenlerinin boşalması sonucu kahvehaneye girdiği öne sürülen ve meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Özcan Çataldirek(55) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta seyir halinde olan ve freninin boşaldığı iddia edilen Özcan Çataldirek (55) yönetimindeki 06 EB 499 plakalı hafriyat yüklü kamyon duramayarak kahvehaneye daldı. Kazada kamyonun altına giren 2 kişi ağır yaralanırken, kahvehanede bulunan 6 kişide hafif şekilde yaralandı. Amca çocukları oldukları öğrenilen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Küçükdemir (55) ve Haki Küçükdemir'in (60) yapılan bütün müdahalelere yaşamlarını yitirdi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından kamyon şoförü Özcan Çataldirek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çataldirek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Nazmi Can Arslan
 

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