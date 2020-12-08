Kaia Health ile Chiesi Grup, stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu

Dünyada önde gelen dijital tedavi bilimi şirketlerin biri olan Kaia Health ve uluslararası araştırma odaklı bir sağlık hizmetleri grubu olan Chiesi Grup, Kaia Health Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Pulmoner Rehabilitasyon uygulamasını Avrupa'da pazarlamak amacıyla özel bir ortaklığa girdiklerini duyurdu.

Verilen bilgiye göre anlaşma, respiratuvar bakım alanında bir dijital tedavi bilimi şirketi ile bir ilaç şirketinin, farmakolojiden destek almak yerine, hastalara davranış değişikliği yoluyla KOAH tedavisinin sonuçlarını destekleyen dijital bir tedavi bilimi sunmak üzere ortaklaşa çalıştığı ilklerden biri olma özelliğini taşıyor. Ortaklık anlaşması kapsamında, kişiselleştirilmiş fiziksel pulmoner rehabilitasyon deneyimi sunan kanıta dayalı Kaia Health KOAH dijital tedavi bilimi büyük ölçüde Avrupa'daki kilit pazarlara odaklanacak.

Yapılan açıklamaya göre dijital tedavi bilimi şirketinin KOAH için çözümü, iOS veya Android tabanlı akıllı telefon veya tablete yüklenen mobil uygulama tabanlı bir yazılım programı ve sağlık koçları veya sağlık uzmanları gibi bir sağlayıcı tarafından motivasyon desteği sunmak amaçlı bir arayüzden oluşuyor. Uygulama dijital hale dönüştürdüğü KOAH tedavisinde temel bir bileşen olan uygun fiyatlı, erişilebilir fiziksel pulmoner rehabilitasyonu akıllı telefonlar aracılığıyla doğrudan hastaların evlerine ulaştırıyor. Şirketin KOAH uygulaması yaşam koçluk desteği ve kişiselleştirilmiş terapi ile zenginleştirilmiş farkındalık ve stres azaltma egzersizleri ile birlikte kapsamlı eğitim ve özelleştirilmiş günlük antrenman seansları sağlıyor. Şirketin KOAH için sunduğu çözüm bir pilot araştırmada araştırılmış ve şu anda Avrupa'da devam eden bir randomize klinik araştırmanın da konusu olmuş. Ayrıca, Kaia Health KOAH uygulaması Avrupa'da Sınıf I tıbbi cihaz olarak CE işaretine sahip bir uygulama olma özelliği de taşıyor.

Konuyu değerlendiren Kaia Health'in Kurucusu ve Başkanı Konstantin Mehl, “Avrupa'daki köklü ticari faaliyetleri ile büyüyen küresel bir şirket olan Chiesi ile stratejik ortaklığımız, Avrupa'daki respiratuvar sağlık alanında zengin bir deneyimi beraberinde getirirken, diğer yandan hastaların kanıta dayalı, dijital fiziksel pulmoner rehabilitasyona erişmelerini sağlıyor. Şirket ekibinin tamamı, dijital tedavi bilimi sayesinde KOAH'lı hasta bakımını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için Chiesi ile güçlerini birleştirmekten heyecan duyuyor” dedi.

Dijital tedavi bilimi şirketinin, dijital tedavi biliminin kanıta dayalı ilerlemesi için faaliyetlerini sürdüren endüstri liderleri ve paydaşlardan oluşan kar amacı gütmeyen uluslararası bir ticaret birliği olan Digital Therapeutics Alliance (DTA) üyesi olduğu belirtildi.

Chiesi Group İcra Kurulu Başkanı Ugo Di Francesco, anlaşma hakkında şöyle konuştu: “Respiratuvar tedavi bilimi alanındaki portföyümüzü tamamlamak ve daha da güçlendirmek ve hasta bakımını farmakolojik olmayan bir yaklaşımla ele alma becerimizi genişletmek için Kaia Health ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma Chiesi'nin KOAH ve diğer solunum hastalıkları ile yaşayan insanlara mümkün olan en yüksek düzeyde bakım ve yaşam kalitesi sağlama taahhüdünü, sorunları sadece ilaçla ele almanın ötesine geçerek somutlaştırıyor. Anlaşma yaptığımız şirketin Avrupa pazarına etkili dijital çözümler getirme konusundaki deneyiminden etkilendik ve Avrupalı KOAH hastalarının uzmanlıklarından yararlanmalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz”.

Kaia Health Baş Medikal Yetkilisi Dr. Stephan Huber de yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Uzun yıllardır elde edilmiş olan kanıtlar, KOAH tedavisinde fiziksel aktivite ve hasta merkezli, öz yönetim stratejileri kullanan pulmoner rehabilitasyonun etkinliğini göstermiştir, ancak bu tedavilere erişim konusunda ciddi bir eksiklik var. Kas-iskelet sistemi sağlığına dair önceki deneyimlerimiz ve KOAH üzerine devam eden çalışmalara dayanarak şirketimiz, KOAH'tan muzdarip hastalar için bu tedavilere geliştirilebilir erişim sağlamayı hedefliyor ve Chiesi'nin bu misyonda ortağımız olmasından heyecan duyuyoruz. Amacımız önce hasta merkezli, sonra dijital olan bir çözüm sunmak. KOAH'a yönelik çözümümüz, hızla geliştirilebilir, hasta odaklı bir dijital programda kanıtlanmış, davranışsal bir KOAH girişimine erişimi artırmayı amaçlayan, fiziksel pulmoner rehabilitasyonun temel öz yönetim unsurlarının tamamen dijitalleştirilmiş bir versiyonudur”.

Chiesi Grup Global Strateji ve Kurumsal Gelişim Başkanı Giovanna Amadori de ortaklık hakkında şöyle konuştu: “Grubumuz, hastalara yenilikçi tedaviler sağlama geleneğiyle gurur duymaktadır. Anlaşma yaptığımız şirketle ile işbirliğimiz, hastalara bir yan fayda olarak yardımcı olabilecek bir dijital girişim etrafında ortaklık kurmak yerine, hastaların erişimini en üst düzeye çıkarmak için dijitali kullanan hasta odaklı bir girişimi ön plana çıkarıyor” dedi.