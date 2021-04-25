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Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu

Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu
Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurdu.

Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu - Tıkla İzle

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan ve ülkenin en meşhur meydanı olan İskenderbey Meydanı'na 32 yaşındaki Arben Mema isimli şahıs aracı ile daldı. Araç trafiğine kapalı olan meydanda bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken, birçok vatandaş ise aracı durdurmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden her seferinde kurtulmayı başaran sürücüyü, 22 yaşındaki Klodian Elqeni isimli genç uçan tekme atarak durdurdu.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen sürücü, etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Terör saldırısı olduğunu düşündü

Olayın ardından kahraman ilan edilen Elqeni, olayın bir terör saldırısı olduğunu sandığını ve kendini değil, halkı düşünerek hareket ettiğini ifade etti.

Başbakan Edi Rama sosyal medya üzerinden genç kahraman Elqeni ile görüştüğünü duyurarak, Elqeni ve ona yardım eden kişi ile beraber çekildiği fotoğrafı “kahraman” etiketi ile paylaştı.

Malik Hasa

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