Kalamış'taki silahlı çatışmanın 2 zanlısı daha adliyeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat akşam saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği saldırının sanıklarından F.Ç. ve C.K. adlı iki şüpheli, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan çatışmanın failleri arasında bulunan 4 şüpheli geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş, zanlıların 1'i tutuklanmıştı.

Sadık Kahraman