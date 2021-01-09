Kalbi durdu, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü

Hakkari'de bu defa farklı olayları değil için değil aracın çarptığı bir kedi için gece yarısı bir operasyon düzenlendi. Hakkari'nin Berçelan Mahallesinde ikamet eden Naci Atan isimli duyarlı bir vatandaş, veteriner ekibine arayarak aracın çarptığı yarı baygın haldeki bir kedinin çocukları tarafından bulunduğunu ve evine getirildiğini acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Saat 22:00'da hemen harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu ve veteriner tekniker Fatih Çiftçi, Atan ailesinin evine giderek yaralı kediye müdahale ettiler.

Atan ailesinin çocukları ise, baygın halde gördükleri kediyi yol kenarında alarak evlerine getirdiklerini daha sonra ekipleri aradıklarını söylediler. İç kanma geçirdiği öğrenilen Kedi, ekipler tarafından olay yerinden alınarak belediye veteriner kliniğine getirildi. Hemen müdahalesine başlanan kedinin aniden kalbi durdu. Cindioğlu kediye kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürüldü.

Müdahale sırasında Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu kediye araç çarpmış, iç kanama geçiriyor şuanda deyip kalp masajını sürdürdü. Kalbi geri gelen kedi klinikte müşahede altına alındı.

Sabaha doğru kalbi tekrar duran kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feyzullah Taş