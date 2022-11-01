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Kaldırıma poşet içerisinde bırakılan silah polis alarma geçirdi

Kaldırıma poşet içerisinde bırakılan silah polis alarma geçirdi
Kaldırıma poşet içerisinde bırakılan silah polis alarma geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir poşete sarılı halde kaldırıma bırakılan silah polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Meydanı'nda kurulan Salı Pazarı girişindeki simit tezgahının yanına poşete sarılı bir halde silah bırakıldı. Poşeti fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik altına alarak poşeti inceledi. Poşet içerisindeki silahı gören ekipler durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Silah incelenmek üzere polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Uğur Eser

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