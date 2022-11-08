İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaldırımda bulunan klozet vatandaşları şaşkına çevirdi

Kaldırımda bulunan klozet vatandaşları şaşkına çevirdi
Kaldırımda bulunan klozet vatandaşları şaşkına çevirdi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir sokağa bırakılan moloz dolu çuvallar mahalle sakinlerinin tepkisine yol açarken, yığınlar yanında duran klozet ilginç görüntüler oluşturdu.

Deliklitaş Mahallesi'ne bağlı bir sokakta tadilat çalışması yapılan daireden çıkartılan ve kaldırıma konulan onlarca moloz dolu çuvallar, mahallelinin tepkisine neden oldu. Kaldırımdaki çuvalların yanında duran ve kötü görüntülere sebep olan klozet ise adeta ‘pes' dedirtti. Kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşların ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tekrar tekrar klozete bakması dikkat çekti.

Güvenç Açaroğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.