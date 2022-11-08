Kaldırımda bulunan klozet vatandaşları şaşkına çevirdi

Deliklitaş Mahallesi'ne bağlı bir sokakta tadilat çalışması yapılan daireden çıkartılan ve kaldırıma konulan onlarca moloz dolu çuvallar, mahallelinin tepkisine neden oldu. Kaldırımdaki çuvalların yanında duran ve kötü görüntülere sebep olan klozet ise adeta ‘pes' dedirtti. Kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşların ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tekrar tekrar klozete bakması dikkat çekti.

Güvenç Açaroğlu

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