Kaldırımda motorcu dehşeti: 6 yaşındaki çocuk ezilmekten son anda kurtuldu

İstanbul'da motosiklet sürücülerinin kaldırımları otoban gibi kullanmaları tepkilere rağmen devam ediyor. Özellikle paket servisi yapan motosiklet sürücüleri yayaları ölüm ile burun buruna getiriyor. Birçok bölgede vatandaşlar kaldırımlarda yürümekten korkuyor. Hemen her gün yaşanılan olaylara bir yenisi Esenler'de kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gürleyen oğlu ve kızıyla birlikte dondurma yemek için dışarı çıktı. Aile kaldırım üzerinde yürüdükleri sırada 6 yaşındaki Ömer Ali Gürleyen, üzerine doğru hızla gelen motosikletin çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Kaçtı, aile şikayetçi oldu, polis yakaladı

Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi kaldırımda yoluna devam etti. Murat Gürleyen şahsın kaçması üzerine durumu polis ekiplerine bildirip şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şahsı kısa sürede yakaladı. Uzlaştırma Büroya taşınan konuda baba Murat Gürleyen, motosiklet sürücüsünden bir engelliler derneğine bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Sürücünün mahkemenin belirlediği 500 TL'yi engelliler derneğine ödemesiyle baba şikayetini geri çekti.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan baba Murat Gürleyen, “Dondurma yemek için dışarıya çıktığımızda elim bir kaza yaşandı çocuğuma kaldırımda kurye motor çarpıyordu. Çocuğum bu kazadan çok büyük hasar almadan kurtuldu ama ben şikayetçi oldum. Dosyamız Uzlaştırma Büroya taşındı. 'Bu şahsı hangi şartlarda affedersiniz' diye söylediklerinde ben de kendi çıkarıma bir şey istemedim. Eğer orada çocuğum daha büyük bir olayla karşılaşıp yaralanıp sakat kalsaydı, ben engelliler derneğine muhtaç olacaktım. Bunun neticesinde ben de sürücüden engelliler derneğine bağış yapmasını istedim. Ancak bu şekilde şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Daha sonra talebim yerine getirildi. Böyle kazalar yaşanmasın. Kurallara uyalım” dedi.

O anlar kamerada

Diğer taraftan, küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuğun üzerine hızla gelen motosiklet sürücüsünün son anda durduğu ve çocuğun ezilmekten kıl payı kurtulduğu görülüyor. Motosiklet sürücüsü ise daha sonra arkasında dahi bakamdan kaçarak uzaklaşıyor.

Armağan Yılmaz