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Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi
Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi - Tıkla İzle

Olay; saat 13.00 sularında, ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

İsmail Yasin Akçın
 

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