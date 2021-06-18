Kaldırımda yürürken gördüğü bisikleti çaldı

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için gelen şahıs bisikletini marketin önüne park etti.

Marketten çıktığında bisikletinin yerinde olamadığını fark eden şahıs polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler kaldırımda yürürken marketin önündeki bisikletin kilitli olmadığını fark eden bir şahsın çaldığını gördü.

Eşkalinden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.D. (33) olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Kaya



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