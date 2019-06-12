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Kaldırımda yürüyen 3 kişi son anda kurtuldu

Kaldırımda yürüyen 3 kişi son anda kurtuldu
Kaldırımda yürüyen 3 kişi son anda kurtuldu

Sivas’ta dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç park halindeki başka bir araca çaptı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 3 kişinin hafif yaralandığı kazada, kaldırımda yürüyen 3 kişinin ise son anda kurtulduğu görüldü.

Kaldırımda yürüyen 3 kişi son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta şehir merkezinde Kemalibnihümam Caddesi üzerinde meydana geldi. T.T. yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla seyrederken aynı yönde gitmekte olan polis memuru C.C. yönetimindeki 34 HZ 9324 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile bu araç da yol kenarında park halindeki 34 BGS 534 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile polis memuru C.C. ve aynı araçta bulunun eşi ve kızı hafif şekilde yaralandı. Ailenin Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan kızlarının mezuniyet töreni için Sivas'a geldiği öğrenildi. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan T.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, kaldırımda yürüyen 3 kişinin de son anda kurtulduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Onur Erden

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