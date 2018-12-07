Kaldırımda yürüyen iki kadın saniyelerle kurtuldu

Sarıyer, Maden Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak önce cadde üzerinde bulunan okulun duvarına ardından sitenin bahçesine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak tır içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Tır sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

‘Kaldırımda yürüyen kadınların inanılmaz kurtuluşu kamerada'

Meydana gelen kaza sırasında kaldırımda iki kadının son anda tır altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının kaldırımda yürüdüğü esnada tırın üzerlerine doğru geldiği görülüyor. Bunu gören kadınların kendilerini can havliyle yola doğru atarak hayatta kaldıkları kameralara yansıyor.

Oğuzcan Yazar