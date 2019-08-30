Kaldırımda yürüyen kadının üzerine pazar arabası düştü

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Öğretmen emeklisi F.D, Cuma pazarından alışveriş yapmak için Pazar arabasıyla yola çıktı. Bulvar kenarındaki kaldırımdan yürüyen kadının üzerine 7 katlı bir binadan pazar arabası düştü. Sol ayağına isabet eden pazar arabasından yaralanan kadını hemen çevredeki esnaf kenara alıp yardım etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ayağına tedavi uygulanan kadın daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis Pazar arabasının düştüğü katı belirleyebilmek için çalışma başlattı.

Olayı gören Bilal Bulak, "Burada oturuyordum. Yukarıdan tak diye bir şey kadının ayağına düştü. Allah'tan kafasına gelmedi. Hemen aldık kenara getirdik. Pazar arabası düştü" dedi.

İsa Akar-Cem Denny Ekici

