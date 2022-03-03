Kaldırımda yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden döndü

Kaza, İbrahim Sözen Caddesinde seyir halindeki Hüseyin Alper Ö.'nün kullandığı 07 LUF 26 plakalı hafif ticari araca, Atatürk Kültür Merkezi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak geçtiği sırada, 4077 sokaktan Atatürk Kültür Merkezi istikametinden gelip 1005 sokak istikametine gitmekte olan Fahri Y.'nin kullandığı 07 JD 235 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan Hüseyin Alper Ö.'nün kullandığı 07 LUF 26 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere ve çöp bidonuna çarparken, yerinden sökülen bariyer ve çöp bidonu işyerlerinin önünde bulunan masa-sandalye ve dolaplara zarar verdi. Kaldırımda yürümekte olan bir genç ise büyük şans eseri son anda aracın ve fırlattığı malzemelerin altında kalmaktan kurtuldu.

“Alkollü ve kırmızı ışık ihlali”

Kaza anı yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, Hüseyin Alper Ö.'nün kullandığı 07 LUF 26 plakalı hafif ticari aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunan Hasan Cem D., Servet Ö.ve Fatih Kerem Ş. ile birlikte yaralanarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Hüseyin Alper Ö.nün 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Öztürk'e alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.



Arif Kaplan

