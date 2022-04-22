Kaldırımdaki beton mantarları çaldılar, arkalarına bakmadan uzaklaştılar

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde sokağa gelen iki şahıs, dakikalarca uğraşarak beton mantarları söktü. Büyük bir rahatlık ile söktüğü taşlarda zarar olup olmadığını kontrol eden hırsızlar, sonrasında parçaları araçlarına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bunun gibi bir hırsızlık başka yerde olmaz”

Yaşanan olay hakkında konuşan Turgay Akçelik, “Esenyurt'ta birçok hırsızlığa rastlıyoruz ama bu olaydaki gibi kaldırım taşı çalındığını ilk kez görüyorum. Sabah saatlerinde kaldırım taşlarının olmadığını görünce ne olduğunu anlayamadık. Ardından olayı güvenlik kamerasından izledik ve adeta şok olduk. Bir insan neden kaldırım taşını çalar. Esenyurt'umuzun geldiği nokta hepimizi üzüyor. Esenyurt'umuz güzel bir yer ama artık insanlar korkuyor. Birçok yerde hırsızlık olayları oluyor ama bunun gibi bir kaldırım taşı hırsızlığının Esenyurt dışında bir yerde olacağını sanmıyorum. Bu tarz şeylerle bu ilçenin anılması bizleri gerçekten üzüyor. Gerçekten ekmeğe ihtiyacı olan insanlar Esenyurt Belediyesi'nin kapısını çalsın, kaymakamlığın kapısını çalsın veya benim gibi iş adamlarına gelsin ama bu şekilde kamu malını veya insanların mallarını çalmakla olmaz” dedi.

“Hırsızlar macera arıyor”

Hırsızların macera aradığını düşünen Akçelik, “Düşünsenize oturduğunuz, yaşadığınız yerde sabah kaldırım taşı olmadığını görüyorsunuz. Bunların parası hepimizden çıkıyor, kamuya ait bir para bu. Ben anlam veremedim ne yapmak istediğine. Yani bir insan bu kaldırım taşlarını ne yapabilir ki! Bu sonuçta bir altın değil, gümüş değil. Demek ki çalan arkadaşlar macera arıyor” diye konuştu.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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