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Kaldırımın çökme anı kamerada

Kaldırımın çökme anı kamerada
Kaldırımın çökme anı kamerada

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin önündeki kaldırımda çökme yaşandı. Çökme anı kameralara yansırken; yaklaşık 6 metre uzunluğunda çukurda kalan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Kaldırımın çökme anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir oto lastik tamircisinin önündeki kaldırım, büyük bir gürültü ile peş peşe çöktü. Olay sonrasında yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yer yer 1 metreye yakın genişlikte çukur oluştu. Bu esnada lastik tamiri yapılan araç da çöken bölümün ortasında kaldı. İlk çökme anında araç sahibi ve işletmecisi dükkanın önüne çıktı. Aracı ve çevreyi kontrol eden vatandaşlar, olayı anlamaya çalışırken ikinci göçük yaşandı. Vatandaşlardan biri, hızla karşıya atlayarak çukura düşmekten son anda kurtuldu. Olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çukurun içinde kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

Murat Sürücü - Halil Ulubey

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