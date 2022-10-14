Kale projesinden tarih fışkırıyor: 120 bin tarihi bulguya ulaştılar

Sivas Belediyesi tarafından Sivas Kalesi çevresindeki çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkarttı. Yıkımların ardından hayata geçirilmesi planlanan Kale Projesi öncesinde zeminin incelenmesi için 3 yıl önce arkeolojik kaçı çalışması başlatılmıştı. Müze Müdürlüğü başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında Tunç Çağı'na kadar uzanan tarihsel buluntuların yanı sıra kilise ve Selçuklu sarayının izlerine rastlandı. Ayrıca çoğu Selçuklu ve Bizans dönemine ait 120 bine yakın tarihi obje bulundu.

“Yaklaşık 120 bine yakın taşınabilir buluntu çıkartıldı”

Sivas Kale Projesi alan sorumlusu Onur Aydın, “Burası çok kültürlü bir alan, çok fazla sayıda kültür tabakası var. Erken Tunç Çağı'ndan başlayıp Osmanlı dönemine kadar uzanan buluntular var. Yoğunlukla Bizans, Selçuklu ve Osmanlı buluntuları çıkıyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait buluntular var. Çok farklı malzemeler çok farklı derinlikten gelebiliyor. Örnek vermek gerekirse Bizans dönemine ait buluntu ile Hitit dönemine ait buluntuyu aynı anda bulabiliyoruz. Birbirine çok yakın derinlikte bulabiliyoruz. Burası arkeolojik bir alan olduğu için kazılar halen devam ediyor. Bundan dolayı arkeolojik veriler çok fazla geliyor. Şu anda yaklaşık 120 bine yakın taşınabilir buluntu çıkartıldı” dedi.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan

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