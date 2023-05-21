Kalecik'in meşhur coğrafi işaretli ürünleri: Kalecik Çöreği ve Kalecik Köy Ekmeği

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve coğrafi işaret alan Cevizli Kalecik Çöreği ve Kalecik Ekşi Mayalı Köy Ekmeği'nin lezzeti ve şöhreti tamamen doğal ve yerli ürünler kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor. Çörek ve ekmekte kullanılan malzemelerin tamamen Kalecik'te doğal olarak yetiştirilmiş olduğuna vurgu yapan 20 yıllık çörek ustası İbrahim Sazak, "Kalecik Çöreği'nin ünlü olmasının sebebi ilçemizde bulunan Şeyh Mahmut ve Gölköy köyünde yetişen yağlı cevizlerdir" dedi.

Babadan kalma fırınını 20 yıldır işleterek günde onlarca ekmek ve çörek üreten İbrahim Sazak yaptığı ürünlerin yıllardır, binlerce insan tarafından sevilerek tüketilmesinin sırrının, içerisinde kullanılan tüm ürünlerin Kalecik'te doğal olarak yetişmesi olduğunu belirterek, “Ben bu işi burada 20 senedir yapıyorum. Burası bana babamdan kaldı. Yöremize özel cevizli çörek ve köy ekmeğimizi yapıyoruz. Bunun yanında bazlama ve yufka da yapıyoruz. Ayrıca Kalecik Karası Üzümünden pekmezimizi yapıyoruz. Kalecik Çöreği'nin ünlü olmasının sebebi ilçemizde bulunan Şeyh Mahmut ve Gölköy köyünde yetişen yağlı cevizlerdir. Bu cevizler yağlı oldukları için fırında erimezler. İlçemizin kendi cevizleridir, ithal değildir. İthal olan cevizler yağda eridikleri için tat vermiyor. Bu çöreğe tat veren kendi yetiştirdiğimiz cevizlerdir. Çörekte kullandığımız un kendi köyümüzün unudur. Biz satışlarımızın yüzde 80'nini yerli ve yabancı turistlere satıyoruz. İlçemize diğer il ve ilçelerden düğün ve cenaze gibi nedenlerle gelen müşterilerimiz oluyor. Çöreklerimizi de onlara satıyoruz. Günde 80 ile 100 arası çörek satıyoruz. Bir de ekmeğimiz var. ilçemize ait olan bir diğer ürünümüzde ekşi mayalı köy ekmeğimiz. Bir gün önceden mayasını hazırladığımız ekmekleri sabah erken saatlerde fırına veriyoruz ve günde 150-200 tane ekmek üretip satıyoruz. Ekmeğimizin en önemli özelliklerinden birisi dayanıklılığı. Buzdolabına koyduğumuz zaman 2 aya kadar bayatlamadan muhafaza edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçede üretilen coğrafi işaretli ürünler ayrıca ilçeye yerli ve yabancı turist çekmesiyle birlikte ilçenin ekonomisine de önemli derecede katkı sağlıyor.

Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek - Hakan Karaduman



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