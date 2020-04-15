Kaliforniya Valisi Newsom: 'Tünelin sonunda ışığı görüyoruz'

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette hayatı normale döndürme çalışmalarında kesin bir tarih vermeden “Tünelin sonunda ışığı görüyoruz” dedi. Vali Newsom gerçekleştirdiği basın toplantısında ‘Evde kalın' kuralının yumuşatılabileceğini belirterek bir taraftan “Tünelin sonunda ışığı görüyoruz” derken diğer taraftan “Bu en zor ve tartışmalı nokta” şeklinde konuştu.

Politika değil sağlıkçılar karar verecek

Newsom, Kaliforniya'da Covid -19 salgınının yayılma sürecinin ve ölüm oranlarının sabitlendiğini belirterek umutlu olduğunu, hayatı normale döndürme sürecinin kesinlikle politik çıkarlar değil halk sağlığı göz önüne alınarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Öncekinden farklı bir dünya olacak

“Henüz riskli bölgeden çıkmadık” diyen Newsom ekonomi ve sosyal yaşam normale dönerken de Kaliforniya'nın liderlik edeceğini söyledi. Öncekinden farklı olarak sosyal mesafeye dikkat eden restoranlar ile okullarda sınıf düzenleri gibi farklılıkların görüleceğini söyleyen Newsom, gelecek verilere göre kuralları sıklaştırıp gevşetebileceklerini ifade etti.

Hayatın ne zaman normale döneceği konusunda bir takvim açıklamayan Newsom, koruyucu maskelerin kullanıldığı, restoranların müşterilerinin ateşini ölçtüğü ve maske takan garsonlar ile servis verilen bir dünya olacağını, bu sürecin tam bağışıklık veya bir aşı bulununcaya kadar devam edeceğini ifade etti.

Kurallar yumuşatılmadan önce 5 konunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Newsom bunları şu şekilde sıraladı:

Test sayısını ve takibi artırarak enfekte olan hastaların karantinasını sağlamak

Risk grubu yüksek olan evsiz veya yaşlı kesimin virüse maruz kalma riskini azaltmak

Hastaneleri vakalar ile başa çıkabilecek durumda tutmak

İş yerleri, okullar ve diğer alanları açmak ve aynı zamanda sosyal mesafenin korunması için planlama hazırlamak

Salgın tekrar yükselirse yasak ve koruma emirlerini tekrar yürürlüğe koymak için plan hazırlamak.

Newsom bu maddelerin hazırlığı tamamlandıktan sonra hayatın bir anda değil yavaş yavaş normalleşeceğini ifade etti.

Kaliforniya önümüzdeki haftalarda şu anda olduğu gibi sadece semptom gösteren kişiler yerine genel sağlık taramasına başlayacağını duyurdu. Kaliforniya'da şu ana kadar 199 bin 667 kişiye test yapıldığı, dün öğleden sonra itibari ile 24 bin 579 kişide hastalık görüldüğü ölü sayısının 734'e yükseldiği kaydedildi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu